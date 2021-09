EM é finalista em quatro trabalhos no Prêmio Sebrae de Jornalismo

O Estado de Minas é finalista, com quatro trabalhos, em duas categorias do 8º Prêmio Sebrae de Jornalismo – etapa Minas Gerais. A instituição divulgou, nesta terça-feira, a relação das reportagems e fotos selecionadas. O EM concorrem na categoria Texto com as séries “Negócio em casa”, de Luiz Ribeiro, Marta Vieira, Natasha Werneck e Tim Filho e “Reinvenção das nossas tradições”, de Gustavo Werneck, Luiz Ribeiro e Marta Vieira.

Na categoria Fotos, Luiz Ribeiro é finalista com os registros fotográficos “Volta aos Tempos dos Mascates” e “Reinvenção na pandemia”. Os vencedores do concurso serão conhecidos no dia 7 de outubro, das 19h às 20h, durante evento on-line transmitido pelo canal do Sebrae no Youtube. Foram apresentados 108 trabalhados de todo o estado.

As reportagens da série “Negócios em casa” mostraram a vida de muitos mineiros e mineiras que abraçaram um negócio próprio, diante dos desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus. Trabalhando no ambiente doméstico, cada um buscou um jeito muito particular de dar a volta por cima e ganhar o sustento para enfrentar as incertezas e dificuldades financeiras.

Já na série “Reinvenção das nossas tradições”, a equipe do EM viajou a várias localidades para apresentar um panorama de atividades, alimentos e produtos que, não raro, surgiram em Minas nos tempos coloniais, e sofreram mudanças nos tempos de COVID-19. Foram apresentadas as estratégias e como têm se renovado as produções de pão de queijo, biscoitos, café, queijo, cachaça, as panelas de pedra, bordados, flores e muitos outros “tesouros” das Gerais.