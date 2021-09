Powell é 'perigoso para comandar Fed', diz senadora, que votará contra recondução

A senadora democrata Elizabeth Warren (Massachusetts), uma das parlamentares mais importantes da ala democrata do partido no Congresso dos Estados Unidos, anunciou que não apoiará uma possível reindicação de Jerome Powell para presidir o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) por mais quatro anos, a partir do início de 2022.



"Powell é perigoso para comandar o Federal Reserve e votarei contra sua renomeação", destacou a senadora de forma inesperada, pois ela nunca havia dito antes de forma clara sua avaliação sobre as chances de Powell continuar no cargo se for apontado pelo presidente Joe Biden. "Uma eventual renomeação de Powell, um republicano, para presidir o Fed é uma aposta que não vale o risco. Temos tantos bons candidatos para o cargo."



As declarações de Warren podem ser avaliadas como um sinal inicial dos democratas progressistas de que passarão a falar em público para elevar as pressões sobre o presidente Biden para apontar um novo presidente do Federal Reserve.



A candidata mais forte para liderar o Fed caso Powell não seja mantido no posto é a diretora Lael Brainard, favorável ao fim das desregulamentações financeiras adotadas por Jerome Powell.