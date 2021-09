Índice de confiança do consumidor cai a 109,3 em setembro nos EUA

O índice de confiança do consumidor nos EUA caiu de 115,2 em agosto (dado revisado) para 109,3 em setembro, dando continuidade ao recuo já registrado nos dois meses anteriores, informou o Conference Board. O resultado ficou aquém das expectativas dos analistas consultados pelo The Wall Street Journal , que esperavam o indicador em 114,9.



O índice de expectativas, baseado nas perspectivas de curto prazo dos consumidores para renda, negócios e condições do mercado de trabalho, caiu de 92,8 para 86,6 no período, enquanto o índice de condições atuais recuou de 148,9 a 143,4.



Segundo o Conference Board, o resultado reflete o efeito da disseminação da variante delta do coronavírus.