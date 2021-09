Caixa lança linha de crédito pelo celular, com valores de R$ 300 a R$ 1 mil

A Caixa Econômica Federal lançou nesta segunda-feira, 27, uma linha de crédito pelo celular, por meio do aplicativo Caixa Tem, por onde tem sido pago o auxílio emergencial. Emocionado ao ponto de ir às lágrimas em mensagem gravada e exibida durante o evento, do qual participou o presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que a nova linha dá continuidade à transferência de renda promovida pelo auxílio, que a tornou possível.



"Estas pessoas tomam crédito entre 15% e 20% ao mês. Pegam de agiota, pegam de fora do sistema financeiro", disse Guimarães, que testou positivo para covid-19 e não pôde participar pessoalmente do evento. "Esse crédito, de R$ 300 a R$ 1 mil, com 24 meses para pagar e taxa de 3,99% ao mês, será o primeiro crédito bancário de dezenas de milhões de pessoas."



Segundo Guimarães, à medida em que a Caixa seja capaz de formar histórico de pagamento desses empréstimos, poderá oferecer condições melhores. "Podemos aumentar o crédito e diminuir os juros", disse o presidente da Caixa, salientando que a operação do auxílio emergencial trouxe para perto esses clientes, que não têm como comprovar renda.