Juro no rotativo do cartão de crédito sobe em agosto para 336,1% ao ano, diz BC

Em meio ao ciclo de alta acelerada da Selic pelo Comitê de Política Monetária (Copom), o juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito subiu 4,6 pontos porcentuais de julho para agosto, informou nesta segunda-feira, 27, o Banco Central. A taxa passou de 331,5% para 336,1% ao ano.



O rotativo do cartão, juntamente com o cheque especial, é uma modalidade de crédito emergencial, muito acessada em momentos de dificuldades.



No caso do parcelado, ainda dentro de cartão de crédito, o juro continuou em 163,7% ao ano (dado revisado).



Considerando o juro total do cartão de crédito, que leva em conta operações do rotativo e do parcelado, a taxa passou de 62,0% para 63,8%.



Em abril de 2017, começou a valer a regra que obriga os bancos a transferir, após um mês, a dívida do rotativo do cartão de crédito para o parcelado, a juros mais baixos.



A intenção do governo com a nova regra era permitir que a taxa de juros para o rotativo do cartão de crédito recuasse, já que o risco de inadimplência, em tese, cai com a migração para o parcelado.