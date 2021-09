Exposição direta de Evergrande na zona do euro é limitada, diz presidente do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, voltou a afirmar, durante sessão no Comitê para Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu nesta segunda-feira, que a exposição direta da crise da incorporadora chinesa Evergrande na zona do euro é "limitada".



Ainda que a forma como Pequim lidará com a crise de liquidez da companhia vai afetar o impacto do caso para o bloco monetário, os efeitos não devem ser fonte de preocupação à princípio, de acordo com a banqueira central.