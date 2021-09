Plataforma tenta facilitar a busca por emprego em Andradas

Andradas tem saldo positivo na criação de emprego; comércio foi o que menos contratou (foto: Luís Claudio Caldas)

Espera com isso facilitar a vida de quem está atrás de uma oportunidade no mercado trabalho, e também reduzir custos para os empresários na hora de contratar.



A partir de uma análise comportamental e profissional do inscrito será formado um ranking, mostrando as empresas os candidatos com o perfil compatível com a vaga anunciada.



Desde que a plataforma entrou no ar, há três semanas, aproximadamente 200 pessoas já se inscreveram na plataforma.



A prefeitura também espera identificar com o programa, problemas como a falta de profissionais qualificados. Depois, serão desenvolvidas ações para realização de cursos de formação para suprir tais necessidades do mercado.