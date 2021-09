As vendas de moradias novas nos Estados Unidos tiveram aumento de 1,5% em agosto ante julho, para uma taxa anual sazonalmente ajustada de 740 mil unidades, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 24, pelo Departamento do Comércio americano. O total de vendas de julho foi revisado para cima, de 708 mil para 729 mil. Desconsiderando-se a revisão, analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam alta de 1,7% em agosto, a 720 mil unidades.