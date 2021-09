Exposição direta da zona da euro à Evergrande será limitada, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que a exposição direta da zona do euro à crise de liquidez da gigante do setor imobiliário chinês Evergrande será limitada, embora os mercados financeiros estejam todos interligados. Em entrevista à CNBC , divulgada no site do BCE nesta sexta-feira, 24, Lagarde avaliou também que muitas das causas que vêm alimentando o forte avanço da inflação na zona do euro são temporárias e, em boa parte, estão ligadas ao salto nos preços de energia. Ainda na entrevista, Lagarde comentou que há uma escassez de oferta no bloco, num momento em que a demanda é muito maior, mas previu que "as coisas voltarão ao normal", à medida que novas fontes de oferta forem identificadas.