BoE prevê nível menor do PIB britânico no 3º tri e inflação de 4% no 4º tri

O Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês) disse nesta quinta-feira que revisou para baixo sua projeção para o nível do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido no terceiro trimestre em cerca de 1%. Como resultado, espera-se que a economia britânica fique 2,5% abaixo do nível pré-pandemia de covid-19 no período.



Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, o BC inglês atribuiu parcialmente a revisão a gargalos de oferta que prejudicam a produção.



O BoE também apontou que as incertezas em torno do mercado de trabalho britânico cresceram e que será preciso avaliar os desdobramentos depois que o programa emergencial de apoio ao emprego expirar, no fim de setembro.



O BC inglês projetou ainda que a taxa anual de inflação ao consumidor britânico irá acelerar no curto prazo e atingir 4% no quarto trimestre, impulsionado principalmente por preços de energia e de bens. A meta de inflação do BoE é de 2%.



Na manhã desta quinta-feira, o BoE decidiu manter sua política monetária inalterada.