Racionamento preocupa Zema

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), demonstrou preocupação, ontem, sobre a possibilidade de racionamento de energia em algumas regiões do estado, diante do baixo nível dos reservatórios. O chefe do Executivo também “exigiu”, por parte de Furnas, o cumprimento da Constituição mineira, que determina manutenção de cota mínima de 762 metros do nível de água nos lagos de Furnas e Peixoto. O reservatório é responsável por abastecer a hidrelétrica de mesmo nome, que fica em São José da Barra, no Sul de Minas, e integra o subsistema Sudeste/Centro-Oeste, que responde por 70% de toda a energia do país. Ao mesmo tempo, são 34 municípios que dependem do lago em suas economias em atividades de turismo, pesca e irrigação entre outras.





Zema participou ontem da assinatura de ato que inicia o processo administrativo para o tombamento pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico do estado (Iepha) dos lagos de Furnas e Peixoto, no Sul do estado. Segundo o governador, os lagos estão abaixo da cota definida em lei "em momento em que o sistema está operando no limite. Um problema que deveria ter sido resolvido há uma década. Falta planejamento." Segundo o mandatário, a data (de hoje) é um "marco histórico, colocando o nível de água do lago de Furnas como algo que precisa ser cumprido. Temos dependência enorme não só do turismo, mas de todas atividades econômicas que o lago envolve."





A empresa energética informou que o reservatório da Usina de Furnas encontra-se atualmente na elevação 754,16 metros, o que representa um volume útil de 14,90%. A usina está operando conforme despacho do Operador Nacional do Sistema (ONS), com uma geração em torno de 366MW, o que corresponde a 30% da capacidade instalada. A mínima histórica registrada no reservatório da Usina de Furnas é 751,90 metros (6,28% do volume útil) em 3 de dezembro de 1999. Furnas responde por 17,211% da geração do subsistema Sudeste/Centro-Oeste.





Além de Furnas, outras usinas em Minas Gerais estão com nível baixo de água no reservatório. As usinas de São Simão (12,29%), Nova Ponte (10,88%) e Emborcação (10,25%), na divisa com Goiás, são as mais afetadas pela estiagem, enquanto o reservatório de Três Marias, no Rio São Francisco, opera com 42,44% de água. Segundo Furnas, a estratégia de geração de energia para atendimento da demanda nacional e preservação dos reservatórios é traçada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) e que “cumpre estritamente as determinações dos órgãos reguladores na operação dos empreendimentos hidrelétricos sob sua concessão”. Os níveis dos reservatórios e a energia despachada são programados pelo ONS, responsável por operar o conjunto de reservatórios brasileiros de forma integrada, “com o objetivo de garantir a segurança energética”.





Preservação





O documento de início do tombamento do Lago de Furnas e do Rio Peixoto foi assinado pelo secretário de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, que considera a ação uma forma de "acabar de vez com querelas entre os poderes, uma vez que o ato administrativo, garantido pela Constituição Federal, outorga ao governo de Minas os tombamentos, para defender seus patrimônios." A cota está sendo contestada no Supremo Tribunal Federal (STF). Leônidas ressaltou que além da geração de energia e manutenção de outras atividades econômicas, o Lago de Furnas “mudou a história de nossas formas de vida, de colheita, de plantio, de lidar com a paisagem”.





O secretário anunciou que o governo vem investindo R$ 135 milhões em infraestrutura e atrações nos cânions da região. E que o estado estuda a viabilidade de construção de um aeroporto para acolher turistas, além da instalação pela iniciativa privada de um resort. “O tombamento não congela nada, mas garante o uso múltiplo. No contexto contemporâneo, o turismo em Minas vem crescendo 10% acima da média nacional. Fomos escolhidos pela Booking (site internacional onde as pessoas reservam acomodações para férias ou viagens) entre os 10 destinos mais acolhedores do mundo.”