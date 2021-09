Powell: Evergrande é caso particular da China e há pouca exposição para os EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, disse nesta quarta-feira, 22, que o caso da incorporadora chinesa Evergrande é particularmente sobre o país asiático, que tem grande nível de endividamento comparativo. Questionado sobre as implicações para os Estados Unidos, ele afirmou que não há grande exposição para o país e que os paralelos são poucos com o setor corporativo americano.



Em coletiva de imprensa, Powell lembrou que os defaults corporativos estão bem baixos nos EUA neste momento. Mas ponderou que pode haver algum respingo da situação da Evergrande, como na confiança.



Questionado ainda sobre eventual recondução para mais um mandato à frente do Fed, Powell disse não ter novidades no momento, e respondeu: "estou focado em fazer meu trabalho".