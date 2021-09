Dirigentes do FED reduzem projeção de alta para PIB de 2021 de 7,0% para 5,9%

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed) reduziram sua projeção para o PIB dos Estados Unidos em 2021, de 7,0% na mediana das projeções divulgadas em junho para 5,9% neste mês. Por sua vez, a expectativa para o crescimento do país em 2022 foi elevada, passando de 3,3% para 3,8%.



Os dirigentes também elevaram sua expectativa para a alta do PIB em 2023, de 2,4% para 2,5%. Em 2024, a expectativa é de avanço de 2,0%, nível que ficou em 1,8% para o longo prazo.