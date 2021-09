Comitê do Fed: rumo da economia americana continua a depender do curso da covid

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed) afirmou que o ritmo da economia americana continua a depender do curso do da pandemia de coronavírus. "Progressos na vacinação provavelmente irão continuar a reduzir os efeitos da crise da saúde pública sobre a economia, mas os riscos às perspectivas econômicas ainda permanecem", afirmaram os dirigentes por meio do documento.



Na avaliação dos dirigentes, os indicadores de atividade econômica continuaram a se fortalecer dado o progresso na vacinação e forte apoio de políticas. "Os setores mais afetados pela pandemia melhoraram nos meses mais recentes, mas o aumento no número de casos de covid-19 retardou sua recuperação", afirmou o Fed.



Os dirigentes afirmaram ainda que as condições financeira gerais permanecem acomodatícias, "em parte refletindo medidas de política para apoiar a economia e o fluxo de crédito para famílias e empresas americanas".



Os membros do Fomc reforçaram que a inflação está elevada, refletindo 'em grande parte" fatores transitórios.



O Fed reforçou estar comprometido em usar todas as suas ferramentas para apoiar a economia americana.