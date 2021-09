Fed: inflação está 'elevada', mas 'em grande medida por fatores transitórios'

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) afirmou que a inflação está "elevada" nos Estados Unidos, porém considerou que isso reflete "em grande medida fatores transitórios". Em seu comunicado da decisão de política monetária desta quarta-feira, o Fed destacou que as expectativas de inflação para o mais longo prazo continuam ancoradas na meta de 2%.



O BC americano reafirmou seu objetivo de buscar máximo emprego e inflação na meta de 2% no mais longo prazo. O conselho do Fed busca manter a inflação "moderadamente acima" de 2% por "algum tempo", de modo que ela atinja a meta de 2% com o tempo e que as expectativas sigam bem ancoradas. "O Comitê espera manter uma postura acomodatícia da política monetária até que esses resultados sejam atingidos", diz o texto do comunicado.



Os dirigentes do Fed dizem ainda que, em sua política, levarão em conta uma série de informações, incluindo o quadro na saúde pública, as condições no mercado de trabalho, as pressões inflacionárias e as expectativas para esta, bem como o quadro financeiro e internacional.