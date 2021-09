McDonald's inaugura loja em Divinópolis, a primeira no Centro-Oeste de MG

O restaurante do McDonald's fica no centro de Divinópolis (foto: Assessoria McDonald's/Divulgação)

O McDonald's inaugurou, nesta terça-feira (21/9), o 60° restaurante em Minas Gerais. A unidade foi instalada em Divinópolis, a 120 quilômetros de Belo Horizonte, e é a primeira no Centro-Oeste do estado. Houve fila durante boa parte do dia e engarrafamento nos arredores da loha à noite (veja vídeo abaixo).



Pessoas de Carmo do Cajuru, cidade vizinha, já organizam grupos para conhecer o restaurante pelas redes sociais.



Ao todo, foram abertos 50 novos postos diretos de trabalho. Destes, 49 são moradores de Divinópolis e 28% das vagas são destinadas ao primeiro emprego, ou seja, 14 delas.



Em todo o estado, a rede é responsável por gerar mais de dois mil postos de trabalho.





Vídeo de Amanda Quintiliano Ao todo, foram abertos 50 novos postos diretos de trabalho. Destes, 49 são moradores de Divinópolis e 28% das vagas são destinadas ao primeiro emprego, ou seja, 14 delas.Em todo o estado, a rede é responsável por gerar mais de dois mil postos de trabalho.

Expectativa

Com 230 mil habitantes, a instalação em Divinópolis era tema recorrente entre os moradores. “Sempre fazemos um estudo estratégico das localizações e diferentes regiões no Brasil, pois queremos estar onde nossos consumidores estão, oferecendo a melhor experiência”, afirmou o vice-presidente de Desenvolvimento da Arcos Dorados, Dorival Oliveira.



Após entraves e burocracias, a estrutura foi erguida em um terreno de 2.860m² na região central, sendo 310m² de área construída. Ela conta com 17 vagas de estacionamento, 192 lugares para acomodar os consumidores.



Estrutura

O restaurante está adequado ao novo conceito do McDonald’s, com espaço e identidade visual mais modernos, conectados e tecnológicos, com dois totens de autoatendimento e menu board digital.



Ele operará todos os dias com salão, “Drive-Tudo” e retirada no balcão para viagem. Serão seguidas as medidas sanitárias previstas em decretos municipais.



A unidade somará as 500 espalhadas no país com drive-tudo. Os clientes poderão retirar o pedido de bike, skate, patins, patinete ou também de carro. A loja fica na esquina da Rua Minas Gerais com Sete de Setembro.



A mudança do modelo de drive-thru é uma aposta em um novo conceito de acessibilidade, praticidade e conveniência.



O restaurante trabalhará diversas ações com cunho social e ambientalmente, como o programa de redução de plástico. Até o final do ano passado, o uso do material reduziu 40% nas operações da rede. Isso equivale a 1,4 mil toneladas de um só uso retiradas das unidades.



Expansão

A abertura do restaurante de Divinópolis faz parte do plano de expansão projetado para 2021. Neste ano, também já houve a inauguração de outras duas unidades, localizadas em Belo Horizonte e Betim.



“Estamos constantemente avaliando diferentes áreas e regiões estratégicas para a abertura de novas unidades, como parte de um plano de expansão que contempla todos os territórios em que a Arcos Dorados, empresa responsável pela operação do McDonald’s em 20 mercados da América Latina e do Caribe, está presente.”, finalizou Oliveira.



*Amanda Quintiliano - Especial para o EM