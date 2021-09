Embraer e Helipass fazem acordo para eVTOL na França e outros países da Europa

A Embraer e a Helipass anunciaram acordo para aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, mais conhecidas como eVTOL, na França e outros países da Europa. A parceria, por meio da Eve Urban Air Mobility, da Embraer, visa acelerar e implantar as aeronaves - chamadas também de EVA (Electrical Vertical Aircraft) - com 50 mil horas de voo por ano na aeronave elétrica da Eve, com aumento opcional de 100 mil horas por meio da a rede da plataforma de reserva de voo.



A Eve oferecerá treinamento, apoio local e publicações técnicas.



O lançamento comercial da "EVA" está planejado para 2026.



Os voos incluirão passeios turísticos, traslados para aeroportos e serviço sob demanda.



"Ambas as partes considerarão o crescimento do serviço além deste contrato para incluir casos de uso adicionais, bem como os serviços necessários para apoiar a implementação dos produtos de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) nos principais mercados da Helipass", diz o comunicado.