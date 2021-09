Programa de moradia de baixa renda terá juros e entrada menores

Sistema que contará com participação das administrações estaduais, inclusive de Minas, tem 10 adesões (foto: Imprensa Caixa/Divulgação - 17/8/17)





Brasília – O governo federal apresentou, ontem, algumas inovações no programa de moradia subsidiada Casa Verde e Amarela. Uma das novidades anunciadas é que famílias do Norte e do Nordeste que ganham até R$ 2 mil por mês poderão se beneficiar de uma taxa de menor, de 4,25% ao ano, de recursos emprestados com dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para financiar a compra da casa própria, independentemente do valor do imóvel.





Nas demais regiões do país, os encargos nos financiamentos para as famílias de baixa renda serão de 4,5% ao ano. Segundo o Executivo, com essa mudança, os usuários contemplados poderão ter descontos acima de R$ 30 mil no valor final do imóvel. Sem esse incentivo, famílias com esse perfil de renda demorariam, no mínimo, 15 anos para atingir igual quantia a partir dos recolhimentos mensais realizados em suas contas (considerando o recolhimento mensal de 8% sobre a sua renda).





As taxas de juros para famílias com renda mensal entre R$ 4 mil e R$ 7 mil serão reduzidas, até o fim do próximo ano, em 0,5 ponto percentual, passando de 8,16% para 7,66% anuais. Para os trabalhadores titulares de conta vinculada ao fundo por três anos ou mais a redução será ainda maior, com taxas de juros anuais equivalentes a 7,16%.





O governo anunciou também reajuste no teto do valor dos imóveis para ampliar a oferta de moradias a serem contratadas por meio do Casa Verde e Amarela, que vai variar de acordo com a região e o tamanho da população. Em municípios com 50 mil a 100 mil habitantes, o aumento do limite será de 15% e nas cidades com 20 mil a 50 mil habitantes, de 10%. Nos municípios com população inferior a 20 mil habitantes não houve alteração. Os demais cidades — incluindo as capitais e respectivas regiões metropolitanas — terão aumento de 10%.





Outra novidade é uma nova modalidade de financiamento intitulada Parcerias, na qual estados e municípios devem garantir contrapartida de 20% do valor do imóvel residencial — que pode incluir o terreno. Em troca, o valor de entrada para famílias com renda mensal de até R$ 4 mil será reduzido ou zerado.





Dez estados estão confirmados nessa modalidade de financiamento: Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Roraima, Bahia, Ceará, Pernambuco e Alagoas. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, outras quatro unidades da Federação estão negociando com o Executivo.





No evento de anúncio das inovações do Casa Verde e Amarela, Marinho destacou que o governo vai ampliar, até 2024, os recursos para atender às contratações de financiamentos. Neste ano, o Executivo disponibilizou R$ 56 bilhões. Para os próximos três anos, respectivamente, a previsão é de que os valores para atender a essa demanda sejam de R$ 61 bilhões, R$ 64 bilhões e R$ 67 bilhões, respectivamente.





Fôlego menor





A atividade econômica brasileira apresentou o segundo mês consecutivo de alta em julho, embora o ritmo de avanço tenha se reduzido. O Banco Central (BC) informou, ontem, que o Índice de Atividade (IBC-Br) subiu 0,60% em julho ante o mês anterior, na série livre de influências sazonais. Em junho, o avanço havia sido de 0,92%, segundo o dado revisado também ontem.





Os efeitos negativos da pandemia de COVID-19 sobre a economia foram sentidos principalmente no primeiro semestre do ano passado. Após esse período, o IBC-Br passou a reagir, até que a segunda onda provocasse, no início de 2021, novos fechamentos de empresas. Com isso, o indicador passou a oscilar. Em março, a atividade econômica recuou, mas em abril houve avanço. Maio registrou novo recuo e, em junho e julho, o indicador voltou a subir.





De junho para julho, o índice de atividade calculado pelo BC passou de 139,68 pontos para 140,52 pontos na série dessazonalizada. Esse é o maior patamar desde fevereiro deste ano (140,98 pontos). Na comparação com julho de 2020, houve crescimento de 5,53% na série ajustada à sazonalidade. Nessa base de comparação, o indicador registrou 143,35 pontos em julho, melhor desempenho para o mês desde 2015 (143,37 pontos





Financiamento sustentável

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse, ontem, que o objetivo da Agenda BC# é criar condições para finanças sustentáveis no Sistema Financeiro Nacional (SFN). A autoridade monetária divulgou o Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas e a regulamentação de medidas do Pilar de Sustentabilidade da Agenda BC#, correspondentes às consultas públicas 82, 85 e 86. De acordo com o BC, as normas fortalecem regras de gerenciamento de riscos sociais, ambientais e climáticos, e da elaboração da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) pelos bancos. As medidas também regulam a divulgação de informações nessas áreas.