Presidente do BC volta a firmar compromisso com controle da inflação

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a firmar o compromisso da Instituição Financeira com o controle da inflação. Na manhã desta terça-feira (14/09), Campos falou sobre a surpresa negativa do IPCA de agosto (0,87%), que mantém a inflação bem acima da meta, e reconheceu que a discrepância entre as expectativas do BC e a inflação registrada nunca foi tão grande em um curto período de tempo no país.









A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) ocorrerá na semana que vem, nos dias 21 e 22. Com o IPCA de agosto bem acima do esperado, o mercado financeiro estima aumento entre 1,25% e 1,50% na Selic, acima do 1 ponto percentual de aumento decidido na última reunião.





O presidente do BC também citou como desafio as incertezas geradas pelas eleições de 2022. "(Temos) que passar tranquilidade no ambiente fiscal e mostrar equilíbrio para o fluxo virar e conseguir recuperar parte do prêmio de risco do ano passado", disse.





Apesar dos desafios, Campos demonstra certo otimismo sobre o cenário econômico doméstico. Segundo ele, o avanço da campanha de vacinação é um dos aspectos que irão ajudar a empurrar a economia na direção contrária da crise. "O avanço da campanha de vacinação e a baixa resistência da população à vacina irão ajudar", afirmou.