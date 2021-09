Duas das 5 atividades de serviços registraram alta em julho ante junho, diz IBGE

Duas das cinco atividades de serviços registraram avanços na passagem de junho para julho, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na média global, o volume de serviços prestados subiu 1,1% em julho ante junho.



As expansões ocorreram nos serviços prestados às famílias (3,8%, acumulando um ganho de 38,4% entre abril e julho), e serviços profissionais, administrativos e complementares (0,6%, com crescimento acumulado de 4,3% nos últimos três meses).



Na direção oposta, houve perdas nos serviços de informação e comunicação (-0,4%), transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-0,2%) e outros serviços (-0,5%).



Comparação interanual



Segundo o IBGE, todas as cinco atividades de serviços registraram avanços em julho de 2021 em relação a julho de 2020. Na média, o volume do setor de serviços teve uma alta de 17,8% nesta base de comparação.



Os serviços prestados às famílias cresceram 76,3% em julho de 2021 ante igual mês de 2020. Os transportes subiram 21,0%, serviços profissionais e administrativos aumentaram 14,1%, o segmento de outros serviços avançou 10,8%, enquanto informação e comunicação teve expansão de 11,3%.



Difusão



O índice de difusão - que mostra o porcentual de serviços com crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior - passou de 83,1% em junho para 75,9% em julho.