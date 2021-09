Bolsonaro edita MP que antecipa venda direta de etanol entre produtores e postos

Consumidor poderá conferir na bomba o nome fantasia de seu fornecedor de combustível ao posto (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro editou Medida Provisória na noite desta segunda-feira, 13, que antecipa adeentrede combustíveis, dispensando a intermediação de distribuidores. O texto ainda flexibiliza a "tutela à bandeira", obediência dos postos à marca comercial de um distribuidor, e foi publicado junto a um decreto regulamentador. Os dois pontos foram introduzidos em outra MP publicada em agosto.Para ada tutela àter validade, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) precisa regulamentar a aplicação da nova norma dentro de 90 dias. "É essencial que haja regulamentação do assunto, sobretudo para garantir a informação adequada e clara aos consumidores a respeito da origem dos produtos comercializados", diz a secretaria-geral da Presidência em nota.Até lá, o decreto da presidência obriga os postos a expor em cada bomba medidora o CNPJ e também o nome fantasia ou a razão social do fornecedor. "Além disso, o painel de preços do revendedor, nado combustível, deverá exibir ode seu fornecedor", explica o governo.A venda direta de etanol também tem uma ressalva: para ser adotada imediatamente, os interessados devem se submeter aoprevisto na MP de agosto.