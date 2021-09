Peixe BR: peixes criados em cativeiro não provocam doença da urina preta

A Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR) informou, em nota, que peixes de cultivo não provocam a "doença da urina preta". "Tilápia e tambaqui criados profissionalmente, em cativeiro e com toda a segurança, não provocam a síndrome de Haff (doença da urina preta) em seres humanos", diz a entidade, que representa a cadeia produtiva do setor.



De acordo com a Peixe BR, não há nenhum registro de caso da doença que tenha como origem os peixes de cultivo. A Peixe BR atribui a informação ao pesquisador Roger Crescêncio, da Embrapa Amazônia Ocidental. "A ciência comprova que a síndrome de Haff pode ser causada pela ingestão de peixes contaminados, de origem desconhecida e que não foram criados em ambiente controlado", afirma a associação na nota.



Segundo a Peixe BR, a piscicultura brasileira é industrial e verticalizada, seguindo a legislação e as boas práticas sanitárias. "A tilápia e o tambaqui são criados em água doce, com total rastreabilidade. As empresas produtoras utilizam rígidos protocolos sanitários e de bem-estar animal, conferindo aos peixes de cultivo status de alta segurança alimentar", diz a associação.