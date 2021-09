Internet é 'direito fundamental', diz professora da LSE

Professora da London School of Economics (LSE) especializada em desigualdade digital, Ellen Heslper diz que a pandemia de covid-19 deixou claro que o acesso à internet é uma necessidade para todas as pessoas. "A pandemia mostrou que nem todos têm acesso igual às tecnologias e que a internet não é luxo, mas algo fundamental. E os próprios professores estão vendo que dar aula para crianças a distância é completamente diferente do que imaginavam", diz a especialista, que defende a criação de políticas públicas para o tema.



Para a professora, o investimento em tecnologia pode contribuir para melhorar a qualidade do ensino e também para reduzir a desigualdade econômica das nações.



O assunto, aliás, foi bastante debatido no Brasil ultimamente. Um projeto aprovado pela Câmara e pelo Senado previa o repasse de R$ 3,5 bilhões da União aos Estados e ao Distrito Federal para a compra de planos de internet para alunos e professores de escolas públicas, dentro do conceito de ensino a distância da pandemia.



Em julho, no entanto, o presidente Jair Bolsonaro vetou inteiramente a proposta, alegando que não havia espaço no Orçamento para esse gasto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.