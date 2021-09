'Com pouco crescimento, estamos em estagflação'

Pautado sempre pela moderação, o economista Heron do Carmo, professor sênior da FEA/USP e um dos maiores especialistas em inflação, vê com muita preocupação o quadro atual da economia brasileira. Na sua avaliação, o Brasil está em estagflação. É uma situação que combina inflação especialmente elevada para os padrões pós-Plano Real com atividade econômica comprometida.



A vilã do momento, segundo Heron, é a crise institucional, o que piora o cenário econômico e da inflação. Esse fator se junta aos problemas que já vinham complicando o cenário de preços, como a alta dos alimentos, dos combustíveis e a crise hídrica, por exemplo. A seguir, os principais trechos da entrevista:



Como o sr. avalia o resultado da inflação de agosto?



Estamos vivendo uma fase de surpresa sempre para pior. Segundo o Boletim Focus (do Banco Central), estamos na 22.ª semana seguida de alta de inflação para a previsão deste ano. O resultado de hoje de alta de 0,87% do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de agosto veio acima da previsão do mercado, de 0,70%. Teremos muito provavelmente a continuidade do processo de aumento da previsão de inflação. Essa instabilidade institucional está contribuindo para piorar a situação.



Qual é a sua previsão de inflação para este ano?



Se não acontecer nada muito diferente até o final do ano, acredito que o IPCA feche 2021 em torno de 8,5%, quase um ponto porcentual acima do que se tinha até então. Temos um cenário de incerteza internacional como consequência da pandemia da tensão com a China e, no plano interno, uma situação de estresse institucional. Esse aumento da incerteza, da insegurança, normalmente leva a uma piora na inflação, uma piora da atividade econômica e a uma deterioração dos fundamentos. Além disso, temos um problema de conjuntura, de inflação alta e atividade menor para o próximo ano. O crescimento que se pensava entre 2,5% a 3% pode ser bem menos. Por outro lado, tudo isso contribui para comprometer o fundamento fiscal, o que contrata a continuidade da crise para o futuro.



Vamos entrar em estagflação?



Estamos entrando em estagflação, com a economia crescendo pouco, provavelmente na faixa de 1%, em 2022. Para os padrões pós-Plano Real, estamos com uma inflação especialmente elevada com atividade econômica comprometida. A situação é preocupante. A inflação está se mantendo acima do previsto e deve se sustentar assim no próximo ano. A previsão do mercado está em torno de 4%. É pouco provável que a inflação de 2022 fique abaixo de 5%. Por ora, vejo inflação na faixa de 6%.



Por quê?



Temos, de um lado, as pressões decorrentes da vacinação sobre os preços dos serviços, que estão muito defasados. Temos os efeitos da crise hídrica, que afetou a produção agrícola. Há também a questão da energia elétrica ligada à crise hídrica, a incerteza em relação ao preço do petróleo, agravado pelo fato de a taxa de câmbio estar 10% acima do esperado.



A inflação está fora de controle?



Não é que esteja fora de controle. Quando se fala em controle, logo vem a questão fiscal. E, felizmente, temos o teto de gastos, que vem dando conta do recado.



Como sair disso? Subir taxas de juros resolve o problema da alta da inflação neste momento?



Atenua. O nosso problema passou a ser de outra ordem: estabilidade política e institucional. Isto é, a certeza de que as regras do jogo serão cumpridas. A instabilidade institucional leva a mais inflação e a menos crescimento.



Subir juros é uma parte do problema, então?



Subir juros é algo para combater o sintoma. Mas precisamos combater a doença.



A solução é uma questão institucional?



Os agentes políticos têm de ter bom senso, gerenciar a situação e resolver a questão das eleições. Quem ganhar ganhou e quem perder perdeu. O fundamental é ter garantias para as regras do jogo.



Hoje pesa mais na inflação a questão da crise institucional do que a alta dos preços de uma maneira geral?



Não. Os preços de uma maneira geral e a crise hídrica têm efeito. Se estivéssemos numa situação institucional tranquila, a expectativa seria de que a economia continuasse a sua retomada com a vacinação. A inflação recuaria pelo fato de os choques perderem força. Ocorre que, com a instabilidade institucional, isso, de certa forma, contrapõe-se a essa expectativa favorável que ocorreria se tivéssemos em situação de normalidade.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.