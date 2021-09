Dirigente do Fed diz estar 'muito confortável' com perspectiva de 'tapering'

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Cleveland, Loretta Mester, afirmou nesta sexta-feira estar "muito confortável" com a perspectiva de a redução gradual nas compras de bônus ("tapering") ocorrer neste ano. Além disso, ela notou que gostaria de que esse processo estivesse concluído até meados de 2022.



Mester considera que o Fed já alcançou as metas de emprego e inflação para começar o tapering.



Segundo a dirigente, a variante Delta da covid-19 é um risco à perspectiva, mas não deve acabar com a retomada econômica.