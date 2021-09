BC da Rússia eleva taxa de juros de 6,5% a 6,75% ao ano

O Banco Central da Rússia decidiu nesta sexta-feira elevar a taxa básica de juros no país de 6,5% a 6,75% ao ano, segundo informou a entidade por meio de comunicado. De acordo com o BC, a economia russa ultrapassou os níveis do período anterior ao início da pandemia de coronavírus e retornou à uma trajetória de crescimento equilibrada, mas pressões inflacionárias estão apontadas para cima.



Puxadas pelo rápido aumento da demanda em relação à capacidade de expansão da oferta, "fatores persistentes seguem consideráveis" no cálculo do nível de preços na Rússia, afirmou a autoridade monetária.



Caso o cenário confirme as previsões do BC, a entidade afirmou que mais elevações da taxa de juros serão necessárias nas próximas reuniões para controlar a inflação.



A instituição projeta que a inflação no país começará a moderar no quarto trimestre de 2021, e oscilar entre 4,0% e 4,5% ao ano em 2022, ficando próxima de 4,0% ao ano depois disso.