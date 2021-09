Mesmo sem desabastecimento, motoristas criam filas em postos de Uberlândia

Procon verificou aumento de preços abusivos (foto: Cleiton Borges/Prefeitura de Uberlândia)



Mesmo sem ter qualquer informação concreta de desabastecimento , motoristas de Uberlândia fizeram filas em vários postos de combustíveis nesta quinta-feira (9/9). A maior demanda fez com que as revendas subissem os preços, o que desencadeou uma fiscalização do Procon local para tentar inibir aumentos abusivos na cidade do Triângulo Mineiro.

“A gente está recebendo pelas redes sociais informações que pode haver nova paralisação, daí eu fico com medo e abasteci, porque meu carro está com tanque vazio”, disse a cliente Maria Virgínia.





No mesmo posto, no Centro da cidade, o motorista Celso Abreu tomou a mesma atitude (motivada pelo medo): “Eu mesmo vim para o posto, peguei a fila e abasteci sem poder, a gente fica com medo”, afirmou o condutor.

Entretanto, segundo gerentes consultados pela reportagem, não havia dificuldade de recebimentos de novas remessas de gasolina ou etanol, por exemplo. Mesmo sem dar entrevistas formais, eles afirmaram que era possível que o que a atual estoque finalizasse até o fim do dia, mas novas entregas estavam certas ainda para hoje.





Pelo menos duas distribuidoras também informaram que não havia qualquer problema no fluxo dos produtos para revendas.

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro) já informou que não há risco de faltar combustível nos postos do Estado . De acordo com a entidade, mesmo com a redução da frota de distribuição, o abastecimento dos postos não deve ser afetado.



Em Uberlândia houve apenas uma paralisação de caminhoneiros , no anel viário norte por algumas horas, mas que já se dispersou e não afetou em nada o comércio local.

Preços altos





Com a procura, muitos lojistas resolveram reajustar preços e o litro de gasolina chegou a R$ 6,50 em alguns locais - antes, a mesma quantidade era vendida a no máximo R$ 6,29. O Procon, então, iniciou na tarde de hoje fiscalização por vários postos.





Em três das quatro primeiras revendas verificadas havia indícios de aumento abusivo. Em uma delas, no bairro Granada, o etanol foi teve aumento de R$ 0,50, chegando a R$ 4,79. De um dia para outro, no bairro Pampulha, em mais um posto fiscalizado, o litro da gasolina ficou R$ 0,31 mais caro, saltando de R$ 6,19 para R$ 6,50.

“O livre mercado é constitucional, o que não pode acontecer é a abusividade, como foi percebido em alguns postos em Uberlândia”, disse o superintendente do Procon, Egmar Ferraz. As fiscalizações aconteceram durante todo o dia e é esperado para amanhã um balanço das atividades.