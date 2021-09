Biden: queda em pedidos de auxílio-desemprego é mais uma evidência de recuperação

Em comunicado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira, 9, que a queda do número de pedidos de auxílio-desemprego é "mais uma evidência de uma recuperação econômica durável" no país. O indicador semanal, divulgado hoje, apresentou o nível mais baixo desde o início da pandemia, pontuou o líder americano.



O Departamento do Trabalho informou queda de 35 mil pedidos pelo auxílio na semana passada - recuo maior do que o previsto por analistas.



Com sete resultados positivos consecutivos, foram quase 4,5 milhões de empregos criados desde o início da gestão, destacou Biden.



"Nós somos o único país desenvolvido do mundo cuja economia agora é maior do que antes da pandemia", exaltou o presidente.