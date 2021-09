Estoques de petróleo nos EUA caem 1,528 milhão de barris na semana, diz DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos recuaram 1,528 milhão de barris, a 423,867 milhões de barris, na semana encerrada no dia 3, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda maior, de 2,5 milhões de barris.



Os estoques de gasolina tiveram baixa de 7,215 milhões, a 219,999 milhões de barris, ante projeção de queda de 2,9 milhões de barris. Já os de destilados caíram 3,141 milhões de barris, para 133,586 milhões de barris, quando a expectativa era de recuo de 2,3 milhões de barris.



Os estoques de petróleo em Cushing aumentaram 1,918 milhão de barris, a 36,419 milhões de barris.



A taxa de utilização das refinarias recuou de 91,3% na semana anterior a 81,9% na mais recente. A previsão, nesse caso, era de 86,9%.



A produção média diária de petróleo, por sua vez, recuou de 11,5 milhões de barris na semana anterior a 10,0 milhões na mais recente.



O setor enfrenta os efeitos da passagem do furacão Ida pela Costa do Golfo, que afetou a produção local.



* Com informações da Dow Jones Newswires