Produção sobe em 7 de 15 locais pesquisados em julho ante julho de 2020

Decisão de recalibrar PEPP não é 'tapering', diz presidente do BCE

Decisão de recalibrar PEPP não é 'tapering', diz presidente do BCE

Engenheira de produção se torna empresária do ramo gastronômico depois de perder emprego na pandemia

Engenheira de produção se torna empresária do ramo gastronômico depois de perder emprego na pandemia

Índice de difusão do IPCA sobe de 64% em julho para 72% em agosto

Índice de difusão do IPCA sobe de 64% em julho para 72% em agosto

BCE prevê inflação e crescimento maior da zona do euro em 2021, diz Lagarde

BCE prevê inflação e crescimento maior da zona do euro em 2021, diz Lagarde

IBGE informa que 8 dos 9 grupos do IPCA tiveram alta de preços em agosto

IBGE informa que 8 dos 9 grupos do IPCA tiveram alta de preços em agosto

BCE: condições acomodatícias podem ser mantidas, mas com menor volume do PEPP

BCE: condições acomodatícias podem ser mantidas, mas com menor volume do PEPP

Líderes dos Brics ressaltam importância do grupo e defesa do multilateralismo

Líderes dos Brics ressaltam importância do grupo e defesa do multilateralismo

Para Lagarde, fase de recuperação da zona do euro está cada vez mais avançada

Para Lagarde, fase de recuperação da zona do euro está cada vez mais avançada