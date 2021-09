Índice de difusão do IPCA sobe de 64% em julho para 72% em agosto

O índice de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 64% em julho para 72% em agosto, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



"Foi o maior índice de difusão no ano de 2021", apontou André Almeida, analista do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE.



O resultado de agosto foi o mais elevado desde dezembro de 2020, quando o índice de difusão também foi de 72%.



A difusão de itens alimentícios saiu de 64,29% em julho para 72,02% em agosto, enquanto a difusão de itens não alimentícios passou de 63,16% para 71,77%.