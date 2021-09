Com pressão de preço dos combustíveis, gasto com Transportes sobe 1,46% no IPCA

Os gastos das famílias com transportes passaram de uma elevação 1,52% em julho para 1,46% em agosto, um impacto de 0,31 ponto porcentual sobre a taxa de 0,87% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no último mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A principal pressão foi dos combustíveis (2,96%).



A gasolina subiu 2,80% em agosto, item de maior impacto individual na inflação, 0,17 ponto porcentual. As famílias também pagaram mais pelo etanol (4,50%), gás veicular (2,06%) e óleo diesel (1,79%).



Houve aumentos ainda nos automóveis usados (1,98%), automóveis novos (1,79%) e motocicletas (1,01%), impactando conjuntamente o IPCA em 0,10 ponto porcentual. Alguns produtos e serviços relacionados aos veículos também aumentaram, como o óleo lubrificante (1,74%), pneu (1,43%) e conserto de automóvel (1,09%).



Houve altas ainda no transporte por aplicativo (3,06%) e no ônibus intermunicipal (0,62%).



As passagens aéreas caíram 10,69% em agosto, uma influência negativa de -0,04 ponto porcentual sobre a inflação.