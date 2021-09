Grupo Alimentação e Bebidas sobe 1,39% no IPCA de agosto

O grupo Alimentação e Bebidas saiu de uma elevação de 0,6% em julho para 1,39% em agosto, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,29 ponto porcentual para a taxa de 0,87% do IPCA no mês.



A alimentação no domicílio acelerou o ritmo de alta de 0,78% em julho para 1,63% em agosto.



As famílias pagaram mais pela batata-inglesa (19,91%), café moído (7,51%), frango em pedaços (4,47%), frutas (3,90%) e carnes (0,63%). Por outro lado, ficaram mais baratos a cebola (-3,71%) e o arroz (-2,09%).



A alimentação fora do domicílio acelerou de 0,14% em julho para 0,76% em agosto, com aumentos no lanche (1,33%) e na refeição fora de casa (0,57%).