BH turbina alta da cesta

O pó de café foi o item que subiu nas 17 cidades pesquisadas pelo Dieese, enquanto o açúcar teve correção em 16 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





A inflação dos produtos de primeira necessidade na vida dos brasileiros contribuiu para o aumento do preço da cesta básica em 13 capitais do país em agosto, incluindo Belo Horizonte. A nova edição da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) mostrou que a capital mineira apresentou a segunda maior alta entre as 17 cidades onde o levantamento foi realizado.





A variação da cesta em BH foi de 2,45%, atingindo valor médio de R$ 562,95. O aumento na capital mineira só ficou atrás de Campo Grande, cujo reajuste foi de 3,48% no mês passado, custando, em média, R$ 609,33. O total representa hoje 55,33% do salário mínimo líquido, que é de R$ 1,017,50 – subtraídos os 7,5% que são descontados pela Previdência Social de um trabalhador comum.





O estudo mostra que a cesta mais cara foi a de Porto Alegre (R$ 664,67), seguida pelas de Florianópolis (R$ 659), São Paulo (R$ 650,50) e Rio de Janeiro (R$ 634,18). Os menores valores foram registrados em Aracaju (R$ 456,40) e Salvador (R$ 485,44).





Já as com custo mais baixo estão no Nordeste: em Aracaju (R$ 456,40), Salvador (R$ 485,44), João Pessoa (R$ 490,93) e Recife (R$ 491,46).





Em contraponto à disparada de preços dos gêneros de primeira necessidade, quatro capitais apresentaram queda no valor da cesta em agosto: Aracaju (-6,56%), Curitiba (-3,12%), Fortaleza (-1,88%) e João Pessoa (-0,28%).





Em comparação com o mesmo período do ano passado, o conjunto de produtos teve aumento de 17,75% em Belo Horizonte. A maior variação ocorreu em Brasília (34,13%) e Campo Grande (25,78%). O menor aumento se deu no Recife (11,90%) e Aracaju (14,54%).





O estudo mostra que os principais itens com maior elevação de preço foram o café em pó (com alta nas 17 capitais pesquisadas), açúcar (16), o litro de leite integral (subiu em 14) e o quilo da batata (nove entre as 10 capitais onde o tubérculo foi pesquisado). Por outro lado, o Dieese mostrou que o valor do feijão carioca e do quilo do arroz recuou em 13 capitais.





Já o custo do feijão preto pesquisado nas capitais não variou em Porto Alegre e diminuiu em Curitiba (-6,93%), Vitória (-3,89%), Florianópolis (-3,10%) e Rio de Janeiro (-2,61%). Os altos patamares cobrados pelo feijão preto e pelo carioca na ponta de consumo têm reduzido a demanda, sobretudo por causa do empobrecimento das famílias.





Valores médios Capital Custo (em R$)





Porto Alegre 664,67





Florianópolis 659,00





São Paulo 650,50





Rio de Janeiro 634,18





Belo Horizonte 562,95