Caminhoneiros bloqueiam estradas

(foto: Luiz Souza/Estadão Conteúdo)





O discurso contra integrantes do Judiciário entoado durante as manifestações de Sete de Setembro continuaram a reverberar ontem. Desde o início da manhã, caminhoneiros impediam o tráfego de veículos de cargas em trechos de rodovias federais. Até a noite de ontem, filas quilométricas foram registradas em Minas Gerais e mais 13 estados, entre eles Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Apesar de reter caminhões, o bloqueio é pontual, ou seja, veículos de passeio estão autorizados a trafegar.





Nas imagens que circulam nas redes sociais, além de comemorar a paralisação dos veículos, caminhoneiros manifestam apoio às declarações antidemocráticas anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro durante o feriado. Em um dos vídeos, um caminhoneiro afirma que a categoria não vai aceitar que o Brasil "seja comandado por 11 ministros" e acusa o Supremo Tribunal Federal (STF) de ser "uma milícia”. "Não está passando caminhão vazio, só passa ônibus, carro pequeno e carga perecível", alerta outro manifestante bolsonarista.





Em Minas Gerais, caminhoneiros associados ao Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sinditanque-MG) bloquearam um trecho da BR-040 próximo de Paracatu, Região Noroeste do Estado, em protesto cuja pauta inclui o apoio aos atos bolsonaristas de 7 de setembro. Segundo a concessionária Via 040, a manifestação ocorre no KM 44 da rodovia, no entrocamento com a MG-188, perto de Unaí. O congestionamento no local superava um quilômetro na noite de ontem.





Delegacias regionais da Polícia Rodoviária Federal relatam atos bloqueios em ao menos mais nove estados. Além de Minas há atos na Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De acordo com o presidente do Sindtanque-MG, Irani Gomes, os caminhoneiros de Minas também operam de maneira reduzida no transporte de combustíveis. Ontem, a categoria chegou a realizar uma paralisação total, com tanqueiros enfileirados em postos e na porta da Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Em Minas Gerais protesto ocorreu na BR-040 próximo a Paracatu. No país foram registrados 67 pontos de bloqueios rodoviários que já afetam comércio eletrônico (foto: Alex de Jesus/O Tempo/Estadão Conteúdo)



O dirigente afirma que o protesto é solidário às reinvindicações dos atos pró-governo realizados na terça-feira, que pediram fechamento do STF e intervenção militar. Gomes, contudo, pondera que o grupo não apoia medidas antidemocráticas. Segundo ele, o movimento critica sobretudo a postura do Ministro Alexandre de Moraes. “O que a gente defende é a liberdade de expressão. Queremos que a Constituição Federal seja cumprida nesse sentido. Não defendemos intervenção militar, nem fechamento do STF. Isso, quem quer é uma minoria”, diz Irani Gomes.





O Ministério da Infraestrutura informou que, nas últimas horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) desmontou 67 ocorrências de bloqueio do trânsito com concentração de populares e tentativas de bloqueio total ou parcial de rodovias. “A PRF encontra-se em todos os locais identificados e trabalha pela garantia do livre fluxo com a tendência de fim das mobilizações até a 0h de 9/9”, diz em nota. Ainda segundo a pasta, vídeos e fotos que circulam na web não refletem necessariamente o estado atual da malha rodoviária.





Divisão e desabastecimento





Procurado, o presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC), Plínio Nestor Dias, diz que os atos não têm relação com a categoria e nega apoio às pautas levantadas por Bolsonaro. Segundo ele, caminhoneiros autônomos participam dos bloqueios nas rodovias. A entidade promoveu ainda uma ação, na 20.ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, contra a União e o presidente Jair Bolsonaro por utilizar a categoria para obter apoio político nos atos antidemocráticos realizados no último feriado.





Os bloqueios realizados pelos caminhoneiros já preocupam distribuidoras de combustíveis que temem o desabastecimento dos mercados. Esse medo também foi manifestado pela Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística). Em nota de repúdio aos bloqueios, a entidade que representa transportadoras afirmou que as paralisações poderão causar sérios transtornos à atividade de transporte realizada pelas empresas, com graves consequências para o abastecimento de estabelecimentos de produção e comércio.





A entidade reforçou que tais bloqueios e suas eventuais consequências para o abastecimento poderão atingir diretamente o consumidor final e o comércio de produtos de todas as naturezas, incluindo alimentos, medicamentos e combustíveis. A NTC&Logística, que diz congregar cerca de 4.000 empresas de transporte associadas direta e indiretamente e mais de 50 entidades patronais, afirmou que a movimentação é de natureza política e está dissociada das bandeiras e reivindicações da categoria de caminhoneiros autônomos.





O protesto dos caminhoneiros já afeta o comércio virtual. Quem tenta furar o bloqueio tem o carro apedrejado. O relato é de um empresário mineiro que atua no setor de eletroeletrônicos. Sob anonimato, ele contou à reportagem que, por causa das manifestações, não conseguiu coletar equipamentos, nem despachar mercadorias hoje em função das manifestações. O jeito foi aumentar os prazos de entrega acordados com a clientela em ao menos cinco dias.





“Eu já não estou mais conseguindo sair com coleta. Hoje (ontem) mesmo quebraram um caminhão saindo do Viana. Ninguém entra e ninguém sai. Não consegui subir nenhuma carga da Eletrolux, a da Multilaser está parada. Parou geral. Tive que aumentar prazo de entrega. Pedidos meus que eu vendi no final de semana, vão chegar tudo atrasado. Está uma loucura. O cara da Rebolsas foi tentar coletar lá hoje, quebraram o carro dele. Hoje mesmo, não recolhi nenhum pedido”, conta o lojista.





Várias associações e sindicatos de transportadores de cargas disseram não apoioos protestos. O presidente da Abrava, Wallace Landim, conhecido como Chorão, avalia que o movimento é de cunho político com participação de empresários de transporte e seus funcionários celetistas, e não de transportadores autônomos. “Os caminhoneiros estão sendo usados como massa de manobra. Existe um movimento com interesse de empresas e do agronegócio atrás do financiamento desses atos. Está claro que a pauta não é da categoria”, disse Chorão.





Enquanto isso...





...Mercado reage mal, bolsa desaba e dólar sobe





O mercado financeiro reagiu mal às manifestações do 7 de Setembro e ao discurso do presidente Jair Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal (STF) na Avenida Paulista, em São Paulo. O dólar disparou 2,89% e encerrou o pregão a R$ 5,326 reais para venda, o maior valor em mais de duas semanas. O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, desabou 3,78%, a 113.412,84 pontos. Trata-se da maior perda diária desde 8 de março. Com os desempenhos de ontem, o dólar agora acumula alta de 2,98% em setembro, enquanto o Ibovespa tem forte queda de 4,52%. Em 2021, a tendência é semelhante, com ganhos de 2,65% para a moeda americana e perdas de 4,71% para o indicador. Setores do mercado avaliam que, além da incerteza geral provocada pelos ataques de Bolsonaro, as ameaças de golpe trazem impactos imediatos sobre pautas que interessam a investidores, como a busca por uma solução para o pagamento de precatórios em 2022. Há uma proposta em discussão, com mediação do Conselho Nacional de Justiça, para que seja definido um teto de 39,9 bilhões para o pagamento dessas dívidas judiciais no ano que vem. O restante seria pago nos anos seguintes. Com a escalada de tensões, porém, não se sabe quando uma saída será encontrada.