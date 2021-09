Operações nos portos de Paranaguá (PR) e Rio Grande (RS) ocorrem normalmente

As operações no porto de Paranaguá (PR), bem como a entrada e saída de caminhões, estão sendo realizadas normalmente na tarde desta quarta-feira, segundo a estatal Portos do Paraná. A informação passada ao Broadcast Agro contraria boatos de que as atividades estariam paradas em virtude de manifestações nos locais. No porto de Rio Grande (RS), as atividades e o acesso de caminhões também ocorre normalmente, conforme informou à reportagem a Portos RS, empresa que administra os portos do Estado.



Os rumores de interrupção nas atividades portuárias surgem enquanto ocorrem protestos de caminhoneiros pelo País. Um movimento intitulado "caminhoneiros patriotas" realiza atos nesta quarta-feira, após as manifestações em prol do governo Bolsonaro promovidas ontem. Há relatos de atos nas margens de rodovias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Espírito Santo e de presença de transportadores na Esplanada dos Ministérios.