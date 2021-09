CDS de 5 anos do Brasil sobe a 176,33 pontos com incerteza fiscal e política

O Credit Default Swap (CDS), derivativo que protege contra calotes e termômetro do risco-país, opera em alta nesta terça-feira no mercado internacional, em 176,33 pontos, considerando o contrato de 5 anos. No fechamento de ontem, o CDS estava em 174,83 pontos, de acordo com cotações da IHS Markit.



A consultoria inglesa TS Lombard avalia que o ambiente de incerteza política vai prevalecer no Brasil, pesando na recuperação da economia e sendo uma constante fonte de volatilidade para os mercados.



Outra preocupação crescente é que o governo de Jair Bolsonaro desrespeite os pilares fiscais do Brasil, como o teto de gastos, na busca de maior popularidade, escrevem os analistas da TS, Elizabeth Johnson, Wilson Ferrarezi. "A incerteza política está obscurecendo as perspectivas econômicas positivas."