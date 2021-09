BC da Austrália mantém juro básico em 0,10% e adia revisão de compras de ativos

O Banco Central da Austrália, conhecido como RBA, decidiu manter sua taxa básica de juros na mínima histórica de 0,10% e adiar a revisão de suas compras de ativos em alguns meses.



Em comunicado divulgado nesta terça-feira, 7, o BC australiano reafirmou o plano de reduzir suas compras semanais de bônus do governo para 4 bilhões de dólares australianos (cerca de US$ 2,98 bilhões), dos atuais 5 bilhões de dólares australianos.



No entanto, o RBA só voltará a revisar essas compras em meados de fevereiro, e não mais em meados de novembro, como pretendia.



O RBA também manteve em 0,10% a meta do juro para o bônus federal com vencimento em abril de 2024.