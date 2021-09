PIB da zona do euro cresce 2,2% no 2º trimestre ante 1º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 2,2% no segundo trimestre deste ano ante o primeiro trimestre, de acordo com a terceira e última leitura do dado, informou nesta terça-feira, 7, a Eurostat, agência de estatísticas da União Europeia.



Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 14,3% entre abril e junho.



Os dados finais ficaram acima das estimativas anteriores, que mostravam alta de 2% no confronto trimestral e acréscimo de 13,6% em relação a um ano antes.