OCDE eleva previsão para crescimento do PIB da Itália em 2021, de 4,5% a 5,9%

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) aumentou a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Itália este ano, de 4,5% a 5,9%, e projeta expansão de 4,1% em 2022.



Em relatório com pesquisa sobre a economia italiana, a OCDE recomenda que o governo da Itália siga com as políticas de apoio aos setores mais afetados pela pandemia, mas sugere que as medidas se tornem mais direcionadas, à medida que a recuperação econômica ganha força.



A OCDE destaca que o quadro fiscal relaxado foi eficaz em mitigar os mais graves efeitos da pandemia.



Com os recursos do fundo de recuperação da União Europeia, o país terá oportunidade para assegurar uma retomada "verde", avalia a Organização.