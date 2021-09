Assembleia e TJMG cortam consumo

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça do estado (TJMG) adotaram medidas para reduzir o consumo de energia elétrica em suas instalações, tendo em vista a pior crise hídrica que o país enfrenta em 91 anos. A sede do Parlamento mineiro fez mudanças no funcionamento de sistemas de ar-condicionado e iluminação e dos elevadores, além de promover ações de sensibilização dos servidores da casa. Parte dos elevadores será desligada entre 20h e 6h. O TJMG fez acordo de cooperação técnica com a Companhia energética de Minas Gerais (Cemig) para implantar o Programa de Efciência Energética. Como metas, a institução busca modernização da iluminação de, inicialmente, 61 edificações que mantém no estado e a implementação de usina solar fotovoltaica.