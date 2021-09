Casa Branca ainda não vê evidência forte de impacto da delta no gasto de famílias

Vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre afirmou que é possível que a disseminação da variante delta tenha impactado o consumo de serviços nos Estados Unidos, mas ainda não há evidência suficiente que aponte para uma queda nos gastos gerais das famílias norte-americanas.



Os comentários da vice-secretária, feitos durante encontro com repórteres nesta sexta-feira, repercutiram o payroll de agosto, que mostrou fraca geração de empregos nos EUA, em especial nos setores de lazer e hospitalidade, que zeraram as contratações líquidas entre julho e o mês passado.



Jean-Pierre ainda destacou que os payrolls anteriores neste ano mostraram avanços mais robustos, o que deve apoiar o consumo no futuro próximo, segundo ela.