Nos EUA, Ford e GM anunciam novos cortes na produção, diante de falta de chips

Nos Estados Unidos, Ford e a General Motors (GM) anunciaram novos cortes na produção, no exemplo mais recente de que como a escassez de chips para carros está afetando a indústria automotiva global. Nesta quinta-feira, a GM disse que vai suspender a produção em suas duas principais fábricas de picapes, a de Silao, no México, e a do Estado americano da Indiana. A empresa vai interromper também as operações em outras três fábricas, que produzem vários modelos de veículos utilitários esportivos (SUVs, pela sigla em inglês), por duas semanas. A Ford, por sua vez, vai reduzir a produção de picapes nas três fábricas dos EUA dedicadas a esse tipo de veículo a partir da próxima semana. As unidades ficam nos Estados de Missouri, Michigan e Kentucky. Fonte: Dow Jones Newswires.