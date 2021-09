Especialistas minimizam risco de ''Vaca Louca'' em BH

Interior da Bovespa: preço da arroba do boi caiu 4%, em movimento classificado como ''especulativo'' (foto: Miguel Schincariol/AFP - 29/10/18)





O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) investiga um caso suspeito da Doença da Vaca Louca em um frigorífico de Belo Horizonte. A informação, divulgada inicialmente pelo Portal Uol, provocou reboliço no mercado, mas especialistas afirmam que não há motivo para preocupação, já que o caso é considerado atípico. O comércio internacional de boi gordo na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, chegou a ser paralisado. O preço da arroba despencou 4%, chegando ao patamar de R$ 297,65.





“O Brasil é um grande exportador de carne e não tem histórico da Doença da Vaca Louca. Esse caso, como alguns outros que surgiram no Brasil, é individual. E, pelo menos, por enquanto, não tem o risco de transmissão coletiva dessa doença”, disse Miguel Daoud, analista econômico-financeiro, especializado no setor agropecuário.





No mercado internacional, quando surgem casos como esse, o país é obrigado a avisar. “Ele não pode omitir esse tipo de informação, conforme as regras de atuação do comércio internacional.”





Para Daoud, a queda no preço pode ser considerada normal. Além disso, ela não deve afetar ou preocupar o mercado. “O mercado financeiro é meramente especulativo. Num primeiro momento, traz para o presente e isso é sentido no mercado futuro, na B3. Por isso, a queda do preço. No boato, o mercado tem esse comportamento. O que o mercado futuro refletiu foi o sentimento de investidores preocupados com esse caso. (O preço) caiu um pouco, mas já se recuperou. Não é um fato preponderante, que vá continuar caindo, derretendo como as pessoas falam.” Porém, se o caso for confirmado pode haver interrupção dos contratos de fornecimento de carne para o exterior. “Por enquanto, isso não se confirmou. Mas, pelo histórico do Brasil, posso garantir, por experiência, que não há nenhuma chance desse caso se alastrar pelo Brasil.” Para o especialista, também não há margem para fortes quedas de preços porque os custos estão muitos altos e o valor de negociação do boi gordo está compatível com as despesas do setor.





Ele lembra, entretanto, de um caso que aconteceu no Paraná, em que a China suspendeu os contratos por 15 dias. “A suspensão não depende da confirmação. O importador pode, simplesmente usar isso, se acha que está pagando muito caro pela carne. Suspende por um tempo, o preço da carne cai para ele comprar mais barato. Tem essa possibilidade”, alerta. “Independentemente de confirmar ou não a doença da vaca louca, se houver uma suspensão dos nossos contratos de importação, podemos ter uma queda de preço e prejudicar seriamente o pecuarista.”





CASO ATÍPICO





O caso suspeito da doença teria surgido em junho e o animal já foi sacrificado. Segundo o sócio-diretor da Scot Consultoria, Alcides Torres, tudo indica que se trata de um caso atípico, em um animal com mais de 10 anos. Ele relatou que a suspeita foi informada aos frigoríficos que atuam na região pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Como de praxe, o Ministério da Agricultura já coletou amostras do animal, que foram enviadas a um laboratório da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) no Canadá para análises mais detalhadas, segundo Torres.





A doença é considerada atípica quando é originada dentro do próprio organismo do bovino, normalmente em animais com idade mais avançada e não causado pela ingestão de produtos animais, prática que é proibida no Brasil desde os anos 1990. O objetivo da análise laboratorial é confirmar essa classificação e descartar a presença de fatores externos no caso, o que poderia influenciar na comercialização para o mercado externo.





Em sua forma adquirida, a Ecefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), a Doença da Vaca Louca, acomete o gado bovino e resulta da infecção por um agente transmissível incomum chamado príon, que provoca um distúrbio neurológico progressivo nos animais afetados. A doença pode ser transmitida aos humanos, por ingestão da carne de animal contaminado.





O especialista comentou, ainda, que os grandes frigoríficos decidiram suspender as exportações até que a situação seja esclarecida. "Isso é bom porque mostra o comprometimento da cadeia brasileira com a segurança alimentar".





MEDIDAS

Na manhã de ontem, o governador de Minas , Romeu Zema (Novo) demonstrou preocupação com o caso. “Tive conhecimento disso ontem (quarta-feira) à noite e estamos tomando todas as medidas necessárias em conjunto com o Ministério da Agricultura”, disse em entrevista à rádio CBN.





“É uma preocupação muito grande. Todo o Brasil depende de exportação de proteína animal, e um fato como esse pode prejudicar, e muito, esses negócios. É um acompanhamento. Estamos tomando todas as medidas para que, se confirmado esse tipo de ocorrência, ela fique restrita somente onde aconteceu”, concluiu.





Já o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou, em nota, que “Como membro da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), o Brasil adota os procedimentos de vigilância, investigação e notificações recomendadas pela instituição. Casos em investigação são corriqueiros dentro dos procedimentos de vigilância estabelecidos e medidas preventivas são adotadas imediatamente para garantir o controle sanitário. Uma vez concluído o processo em investigação, os resultados serão informados.”





