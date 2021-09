Bolsonaro: Está complicada a inflação?, sim; a gasolina está alta?, sim

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse reconhecer que a inflação "está complicada" no País, assim como o preço dos combustíveis está alto. Bolsonaro atribuiu a alta de preços às políticas de quarentena para conter a disseminação do novo coronavírus no País. "O mundo todo está sofrendo com a inflação, consequências da política do 'fique em casa'", justificou o presidente.



Ao contrário do que defendeu Bolsonaro, a inflação tem sido puxada para cima pelo aumento de preços de produtos alimentares - pressionados pelo câmbio favorável à exportação, ampliação da oferta com o auxílio emergencial e quebra de safras - bem como pelo preço dos combustíveis e derivados de petróleo, vulneráveis à variação do valor internacional do barril.



"Somando tudo isso ainda temos o problema da maior crise de falta d'água dos últimos 91 anos, que afeta a geração de energia. Não bastasse os problemas de geração de energia, em 2012, a senhora Dilma Rousseff resolveu fazer uma boa ação e diminuiu em 20% o preço da energia elétrica. A popularidade dela foi lá em cima, mas desequilibrou a questão das empresas do setor", disse Bolsonaro defendendo os reajustes.