Toyota vai produzir em três turnos em Sorocaba a partir de janeiro

A Toyota anunciou nesta quinta-feira que a fábrica de Sorocaba, no interior paulista, vai operar 24 horas por dia - ou seja, em três turnos - a partir de janeiro. Na unidade, são produzidos os modelos Yaris e Corolla Cross, além do Etios para exportação.



A decisão eleva em 25%, de 122 mil para 152 mil carros, a produção anual da montadora em sua maior fábrica no Brasil.



Serão contratadas, ainda neste mês, 450 pessoas para trabalhar no terceiro turno.



A abertura de mais um turno, por elevar a demanda por componentes da fábrica de Sorocaba, vai gerar outras 350 vagas em fornecedores da Toyota, além de 50 nas fábricas de motores e peças da própria montadora em Porto Feliz, cidade vizinha a Sorocaba, e São Bernardo do Campo, no ABC paulista.



Ao comunicar a expansão, a Toyota considerou a decisão como uma confirmação de seu comprometimento com o País, apesar dos desafios que a indústria enfrenta por conta da pandemia, como a falta de peças que vem parando linhas de produção de veículos - inclusive a própria fábrica de Sorocaba por dez dias no mês passado.



"Essa é mais uma prova de que a Toyota acredita no mercado brasileiro e de que, mesmo com todas as adversidades, seguimos buscando soluções que precisam ser conjuntas em prol do desenvolvimento da sociedade brasileira", afirma, em nota, o presidente da Toyota no Brasil, Rafael Chang.