Câmara rejeita destaque que dava outras opções de alíquotas para PJ

O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou nesta quinta-feira destaque ao projeto do Imposto de Renda que dava opção para as empresas pagarem uma alíquota menor de dividendos. A emenda permitia que a PJ optasse por 15% da alíquota base do IRPJ sem dividendos (modelo atual) ou 6,5% (2022) / 5,5% (2023) com 20% do imposto de renda na fonte sobre lucros e dividendos.



A emenda, apresentada pelo deputado Eduardo Cury (PSDB-SP), foi derrotada por 328 votos a favor e 73 contrários.



Cury destacou a importância de a empresa poder optar, mas foi derrotado.



O relator Celso Sabino (PSDB-RJ) alertou para o risco orçamentário dessa proposta.