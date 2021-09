Guedes critica setores beneficiados por desoneração de folha

O ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou nesta quinta-feira setores beneficiados por desoneração de folha de pagamento. Segundo ele, o ideal seria haver uma adesão de todas as áreas para que, no fim, houvesse menos incidência de impostos de forma generalizada. "Desde o dia em que chegamos (ao governo), a equipe econômica sempre disse que o mais cruel dos impostos é o sobre a folha de pagamentos", lembrou. "Em vez de apoiarem o movimento de redução para todos, só pensam na sua renovação", continuou.



Guedes disse que sua equipe descobriu 38 milhões de 'invisíveis', que o governo decidiu ajuda-los durante a pandemia e que a ideia agora é que sejam reintegrados ao mercado de trabalho.



"Os setores que se beneficiam de desoneração, em vez de terem sensibilidade, e em vez de apoiar um movimento mais amplo para abaixar para todo mundo, só se preocupam em renovar seu próprio subsídio", reforçou o ministro.



Guedes falou com os repórteres ao sair da reunião do Conselho de Saúde Suplementar, no Ministério da Saúde.