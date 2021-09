Mercado de trabalho se recupera em ritmo mais lento do que economia, diz FMI

Economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath disse nesta quinta-feira que os mercados de trabalho globais estão se recuperando em ritmo mais lento do que a economia de modo geral em meio à pandemia de covid-19.



Gopinath fez a declaração durante evento online promovido pelo instituto de pesquisa econômica Bruegel, que tem sede em Bruxelas.



No mesmo evento, ele disse que a Europa tem "feito muito" em termos de incentivos fiscais para impulsionar a produção potencial, em reação à pandemia de covid-19, e se encontra numa "boa trajetória".