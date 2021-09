Instagram tem instabilidade na manhã desta quinta-feira, relatam usuários

O Instagram, rede social de Mark Zuckerberg, apresenta instabilidade ao redor do mundo, de acordo com relatos de usuários. No Twitter, os assuntos "O Instagram", "Meu Instagram" e "#instagramdown (queda do Instagram, em tradução livre)" estão entre os mais comentados. Na plataforma Downdetector, site em que as pessoas podem registrar reclamações de serviços, houve um pico de manifestações por volta de 8h30 em países como Brasil, Estados Unidos e Inglaterra.



O Instagram, por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa, afirmou que a plataforma está trabalhando para que tudo volte ao normal "o mais rápido possível". "Sabemos que algumas pessoas estão tendo dificuldade para acessar o Instagram. Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente", informa o texto.